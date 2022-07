Barone: «Milenkovic? Giocatore di livello. Vogliamo che resti qui con noi»

L’Inter attende di affondare il colpo per Gleison Bremer, primo vero obiettivo per la difesa. Inoltre però c’erano stati anche sondaggi per Milenkovic ma Joe Barone chiude un po’ le porte.

PORTE – L’Inter vuole un rinforzo in difesa che si chiama Bremer. Il brasiliano è l’obiettivo numero uno per il pacchetto arretrato. Poi ci sono altri nomi certo, magari da prendere se si rivelassero un’occasione. Un nome è quello di Nikola Milenkovic, della Fiorentina. Joe Barone però, come riporta SportMediaset, chiude un po’ le porte dal ritiro dei viola. «Milenkovic è un giocatore di livello, continuiamo a parlare. La società vuole che resti. Su Dodò? Ci stiamo lavorando».

Fonte: SportMediaset