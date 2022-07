UFFICIALE – Onana ha scelto il numero di maglia con l’Inter!

L’Inter ha preso, in questo mercato, un nuovo portiere che scriverà pagine di storia nerazzurra: Andre Onana. L’estremo difensore, poco fa, ha scelto il numero di maglia.

NUMERO – Nessuna sorpresa per il numero scelto da Andre Onana per la sua avventura con l’Inter. Il portiere arrivato a parametro zero dall’Ajax ha scelto infatti il numero 24 come lui stesso aveva un po’ spoilerato in anticipo sui social network. Prima di Onana il numero 24 era sulle spalle di Christian Eriksen prima che il danese lasciasse i nerazzurri dopo i problemi accusati ad Euro 2020 al cuore.

Fonte: Inter