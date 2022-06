Lukaku, Obi Mikel duro: «La Premier League non fa per lui, Serie A lenta»

Lukaku sta spingendo per ritornare all’Inter dopo una stagione da dimenticare al Chelsea. L’ex centrocampista Blues, John Obi Mikel, si è espresso duramente contro il belga

NON FA PER LUKAKU − Duro Obi Mikel nei confronti dell’ex Inter: «Serie A e Premier League sono completamente diversi. Il campionato inglese è troppo forte, troppo potente, troppo veloce per Lukaku; mentre il campionato italiano è troppo più lento. Il campionato inglese ha troppa qualità. Il ritmo del calcio inglese è troppo per quello italiano. Nel campionato italiano puoi giocare fino a 40 anni, in Inghilterra non puoi perché ritmi e intensità comportano un lavoro troppo maggiore».

Fonte: Daily mail