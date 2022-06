De Paola: «L’Inter ha buttato lo Scudetto. Radu non c’entra, Inzaghi sì!»

A settimane dalla fine del campionato, Paolo De Paola è ritornato sulla lotta Scudetto tra Inter e Milan. Il giornalista dà le principali colpe a Inzaghi. Così su Tmw radio

DIFFERENZA INZAGHI-CONTE − De Paola è ritornato sullo Scudetto perso dai nerazzurri, scagliandosi contro alcune scelte del proprio tecnico: «L’Inter ha un tipo di problematica legata non solo all’attacco ma anche ad un’altra cosa. Pioli dice che il Milan lo ha meritato di più lo Scudetto ma obiettivamente l’Inter lo ha buttato via, letteralmente. Non per la colpa di Radu o gli errori di Bologna ma per alcuni cambi a gara in corso. Tipo nel Derby quando fai uscire i giocatori migliori soprattutto a centrocampo. La squadra si è incamerata il tipo di atteggiamento promosso da Inzaghi. Denota la differenza di personalità tra Inzaghi e Conte. Con Conte, questo scudetto non l’avresti mai perso».