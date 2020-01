Lukaku e de Vrij premiati da DAZN: nella top-11 della giornata di Serie A

Condividi questo articolo

Come di consueto, DAZN ha reso nota la propria formazione con il top-11 della giornata di Serie A. Presenti due giocatori dell’Inter, derminanti nella vittoria dei nerazzurri contro il Napoli: Romelu Lukaku e Stefan de Vrij

PILASTRI – Romelu Lukaku e Stefan De Vrij sono due pilastri dell’Inter di Antonio Conte. Se il primo è il punto di riferimento in attacco e l’uomo da cui passano molte azioni offensive dei nerazzurri, il secondo è il leader indisccusso della difesa a 3. Tra i più positivi in questa prima parte di stagione, il belga e l’olandese sono stati decisivi nella pesante vittoria al San Paolo contro il Napoli, a distanza di 23 anni dall’ultima volta in Serie A. Se n’è accorto anche DAZN, che ha schierato i due giocatori dell’Inter nella top-11 della giornata.

DUE OBIETTIVI – Ma non solo: tra i migliori giocatori del 18° turno ci sono anche due obiettivi di mercato dei nerazzurri. Più per giugno che per gennaio: Rodrigo De Paul, autore della rete decisiva nella trasferta di Lecce, e Sandro Tanali, brillante nella sfida-beffa contro la Lazio. Questa la formazione scelta da DAZN, schierata in campo con il 4-3-3: Sirigu; Cuadrado, De Vrij, Toloi, Gosens; Pjanic, Tonali, De Paul; Ronaldo, Lukaku, Immobile.