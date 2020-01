Nicola: “Radu? Gerarchia giÃ  decisa! Mercato, farÃ² le mie valutazioni”

Nicola: “Radu? Gerarchia già decisa! Mercato, farò le mie valutazioni”

Davide Nicola, nuovo tecnico del Genoa, nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale di Coppa Italia proprio tra il suo Genoa e il Torino allenato da Walter Mazzarri, ha parlato del mercato e delle scelte in campo in riferimento a giocatori come Andrea Pinamonti, e poi ha parlato chiaramente della situazione legata a Ionut Radu e Mattia Perin.

SCELTE IN BASE AL MERCATO – Davide Nicola parla della sfida di Coppa Italia in riferimento alle scelte in campo, possibile turnover e “casting” in vista anche del mercato. Un riferimento ad Andrea Pinamonti? Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa: «Turnover? Diciamo che per me è un casting. Valuteremo con lo staff medico che potrà giocare due gare in quattro giorni. È possibile che ci siano dei cambi ma può essere che giochi anche chi è sceso in campo col Sassuolo. Domani è una partita da dentro o fuori che ci può permettere di fare uno step in più. Sono poi tra l’altro 28 anni che il Genoa non si regala i quarti di finale. Il mercato? Le scelte sono in funzione dell’avversario. Non è un discorso di mercato ma un discorso di scelte funzionali. Dopo queste due partite farò le valutazioni».

GERARCHIA IN PORTA – Poi Davide Nicola ha parlato anche dell’arrivo di Mattia Perin e della gerarchia a detta sua già scelta: «Io la mia gerarchia l’ho stabilita. Io conoscevo Mattia Perin e mi sembra logico che un allenatore parta dalle certezze. Perin è un portiere importantissimo come Radu. Le competizioni sono diverse e Radu è un portiere importante».