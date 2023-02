Lukaku antidoto contro le ‘piccole’. Suoi gol per dare un senso alla stagione all’Inter – CdS

Romelu Lukaku sta pian piano ritrovando la continuità perduta. L’obiettivo dell’Inter è quello di consolidare il posto in Champions League, ma soprattutto grazie ai suoi gol la stagione dei nerazzurri potrebbe aprire a nuovi obiettivi. Il suo recupero, secondo il Corriere dello Sport, sarà fondamentale anche nelle sfide contro le cosiddette piccole.

ANTIDOTO –Romelu Lukaku contro il Bologna è alla ricerca del terzo gol consecutivo. Contro Udinese e Porto sono arrivati segnali incoraggianti, ma occore che prosegua sulla stessa linea anche per il resto della stagione. La sfida con il Bologna può trasformarsi in un’eccellente occasione per trovare il terzo gol consecutivo e cercare a tutti i costi di consolidare il secondo posto, tenuto conto che nelle prossime tre giornate ci saranno diversi contri diretti come Milan-Atalanta, Napoli-Lazio, Roma-Juventus e Napoli-Atalanta. Ma attenzione però, perché l’Inter in questo 2013 ha già lasciato per strada ben 7 punti proprio contro le cosiddette piccole. Da adesso la squadra allenata da Simone Inzaghi non può più permettersi altri passi falsi. Lukaku, in questo senso, sarà utile anche come antidoto. Il belga sa come fare male anche alle retroguardie schierate tutte dietro.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno