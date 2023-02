VIDEO – Lecce-Sassuolo 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Sassuolo, anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



CORSARO IN TRASFERTA – Lecce-Sassuolo 0-1 nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. Al Sassuolo basta un gol per ritrovare la vittoria dopo un punto nelle ultime due partite. Battuto il Lecce, in un match equilibrato dove a fare la differenza è un episodio. Dopo diciotto minuti la principale occasione del primo tempo ce l’ha Nedim Bajrami, che si presenta solo davanti a Wladimiro Falcone ma non lo supera col piazzato nell’uno contro uno. Più occasioni per il Lecce a inizio ripresa, la principale è un tiro di Rémi Oudin vicino all’incrocio. A segnare però è il Sassuolo, al 65’: angolo di Domenico Berardi, colpisce di testa Kristian Thorstvedt e la deviazione decisiva di Morten Hjulmand fa finire il pallone in rete. Gol però da attribuire al centrocampista norvegese. Il Lecce ci prova, senza riuscire a fare un vero e proprio assedio alla porta neroverde. All’82’ avrebbe però la possibilità di pareggiare: su cross di Oudin non ci arriva Lorenzo Colombo e da due passi Gabriel Strefezza manda a lato. Gol divorato e che pesa perché i padroni di casa non hanno altre occasioni.

Video con gli highlights di Lecce-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.