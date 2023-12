Longhi: «Lautaro Martinez colpisce la palla. Spiego scelta di Massa»

All’indomani di Napoli-Inter le polemiche sull’arbitraggio di Massa non sembrano arrestarsi. Bruno Longhi, ospite di Radio Sportiva, prova a spiegare la scelta dell’arbitro sul contatto fra Lautaro Martinez e Lobotka.

POLEMICHE E INTERPETAZIONI – Bruno Longhi prova a difendere Davide Massa dalle accuse rivoltegli dopo Napoli-Inter: «Dalla televisione non possiamo assolutamente stabilire quale sia l’intensità di un contatto. Sul fallo da rigore di Acerbi l’arbitro decide che non lo è e quindi il protocollo non permette al VAR di intervenire. Questa è una stupidaggine colossale che dev’essere cambiata. Volendo parlare del “se” l’Inter avrebbe vinto comunque, bisognerebbe sempre vedere se il calciatore del Napoli avrebbe segnato il calcio di rigore. Sono completamente del parere opposto a chi sostiene che ci fosse il fallo di Lautaro Martinez. Da un po’ di tempo a questa parte agli arbitri viene imposto di rendere fluide le partite e di non intervenire continuamente su falletti e fallettini. Massa si è adeguato ma non solo in quell’occasione. Lo ha fatto per almeno altre 30 occasioni in Napoli-Inter. Solo che se poi ti capita il gol ecco che apriti cielo vien fuori lo scandalo. Si vede chiaramente che Lautaro Martinez colpisce la palla e sullo slancio finisce addosso a Lobotka. Abbiamo assistito a una giornata in cui ci sono stati dei gol capolavoro e noi siamo sempre qui a parlare di quel falletto lì».