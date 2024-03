Longhi: «Barella giocatore assoluto! Su di lui e gli altri dell’Inter ci conto»

Le indicazioni date dalle due amichevoli dell’Italia parlano di un’Inter destinata a dare diversi giocatori a Spalletti per gli Europei. Longhi, in diretta stamattina a Radio Sportiva, vede in Barella il principale.

DAL CAMPIONATO ALLA NAZIONALE – Bruno Longhi è d’accordo con Luciano Spalletti sulla necessità di usare un blocco: «L’Inter sta dominando il campionato. Ci sono dei giocatori su cui fai affidamento come Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian e Federico Dimarco, perché hanno acquisito un’esperienza internazionale che poi mettono anche a disposizione. Barella è stato elogiato come migliore in campo, prima però aveva perso cinque-sei palloni sanguinosi. Ma è un giocatore assoluto per la nostra Nazionale».