Lombardo: «Inter mai vista giocare così bene! Con Conte 30 metri dietro»

Inter impressionante in campo grazie allo spettacolare gioco di Inzaghi. Il giornalista Lombardo, nel corso di Aspettando il weekend su Sportitalia, elogia il grande lavoro del tecnico nerazzurro.

SPETTACOLO – Marco Lombardo esaltato dall’Inter di Simone Inzaghi: «È quasi impressionante. Bisogna fare ovviamente la tara nella partita, perché la Salernitana oltre a essere una squadra notevolmente inferiore, è anche in una situazione societaria particolare che condiziona anche i giocatori. Però l’Inter sta dimostrando di giocare sempre così, si sono contati almeno venti tiri in porta e non solo stavolta (vedi articolo), anche contro il Cagliari. Anche contro la Roma ha giocato dominando. È un momento particolarmente felice, probabilmente non ho mai visto l’Inter giocare così bene. Colpisce la sicurezza con cui i giocatori entrano in campo e svolgono gli schemi. Quando un giocatore perde la palla, ce ne sono due che vanno a recuperarla ed è la perfezione del lavoro che si fa durante la settimana. Edin Dzeko? Speravo che venisse all’Inter già un paio d’anni fa. Inzaghi sta alternando gli attaccanti e il risultato è sempre lo stesso. Stasera Alexis Sanchez ha giocato bene, il problema è che poi magari tra due partite gli viene un risentimento perché ha i muscoli fragili».

PARALLELO – Lombardo parla del confronto tra Antonio Conte e Inzaghi: «Conte ha dato la mentalità, questo nessuno lo nega. Ma la sua Inter giocava trenta metri più indietro. Poi c’era la palla a Romelu Lukaku che, grazie al suo fisico, riusciva a difenderla sempre. Un’Inter così propositiva, che schiaccia sempre gli avversari in avanti, che gioca sempre verso la porta, io non l’ho mai vista. L’Inter va sempre in avanti e non arretra quasi mai. Quindi è la mentalità che ha dato Inzaghi».