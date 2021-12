Materazzi: «Calhanoglu leader all’Inter. Misure come dove giocava prima»

Calhanoglu anche ieri è stato fra i migliori in campo per Salernitana-Inter (vedi articolo). Materazzi elogia il turco intervistato da Inter TV, senza citare la squadra dove giocava fino a maggio.

NUOVO PROTAGONISTA – Questa l’analisi di Marco Materazzi: «Hakan Calhanoglu sta facendo quello che ha fatto quando è arrivato in Italia. Si è adattato, ha preso le misure come nella squadra dove giocava prima. Adesso la squadra lo segue, è diventato leader con tanti altri leader e quella è la cosa fondamentale per far crescere tutto il club. Alessandro Bastoni? Non è più un ragazzino, sono quattro-cinque anni che gioca in Serie A ad alti livelli. Prima degli Europei mi ha mandato la sua maglia della Nazionale e gli ho detto di vincere, spero faccia lo stesso fra un anno. Lui ha una grandissima personalità, è veramente forte e sta facendo quello per cui l’Inter ha puntato su di lui. Antonio Conte è stato bravo a buttarlo nella mischia e lui è cresciuto tantissimo, così come i tre difensori. Stefan de Vrij è un leader silenzioso: parla poco ma quando parla è ascoltato».