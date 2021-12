Statistiche Salernitana-Inter: dominio con la palla, nerazzurri spietati nei tiri

Statistiche Salernitana-Inter: i nerazzurri di Inzaghi si impongono con un nettissimo 0-5 in trasferta (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE SALERNITANA-INTER – L’Inter sconfigge la Salernitana per 0-5 con le reti di Ivan Perisic, Denzel Dumfries, Alexis Sanchez, Lautaro Martinez e Roberto Gagliardini. Il possesso palla è nettamente in favore dei nerazzurri con il 67%. 23 tiri totali per gli uomini di Simone Inzaghi contro i 10 dei padroni di casa. I giocatori interisti sono estremamente precisi in attacco, con 5 gol realizzati su 8 conclusioni nello specchio (2 per i granata).

ALTRI DATI – Pareggio per quanto riguarda i falli fatti, 10 a testa. La terna arbitrale rileva 1 fuorigioco nei 90′ per la squadra di Stefano Colantuono. I campioni d’Italia in carica battono 11 calci d’angolo contro i 3 degli avversari.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 43 punti in classifica dopo 18 turni di Serie A, con 13 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta.