Lecce-Bologna, nuova chance per Fabbian! Inter segue con attenzione

Nuova chance per Giovanni Fabbian, ex centrocampista di proprietà dell’Inter ceduto al Bologna, mantenendo però un diritto di riacquisto per il futuro. Seconda partita da titolare in occasione della sfida con il Lecce, in campo alle 12:30.

ANCORA TITOLARE – Thiago Motta la scorsa giornata di campionato ha lanciato il giovane Giovanni Fabbian dal 1′, ricambiando con un gol (il secondo in questo campionato), alla prima da titolare. Il tecnico lo ha riconfermato anche oggi, in occasione di Lecce-Bologna in campo alle 12:30. Nuova occasione da titolare per Fabbian, ex centrocampista di proprietà dell’Inter ceduto la scorsa estate, mantenendo però un diritto di riacquisto per il futuro. Proprio per questo motivo la dirigenza nerazzurra osserva con attenzione la crescita del ragazzo, che pur giocando poco fin qui, ha già messo in mostra tante qualità, confermando quanto di buono fatto la scorsa stagione in Serie B da protagonista con la maglia della Reggina.

LECCE-BOLOGNA, FABBIAN ANCORA TITOLARE

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Oudin, Ramadani, Gonzalez; Strefezza, Krstovic, Banda.

In panchina: Almqvist, Rafia, Sansone, Venuti, Berisha, Listkowski, Brancolini, Faticanti, Gallo, Smajlovic, Blin, Samooja, Dermaku, Piccoli.

Allenatore: D’Aversa

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristensen; Aebischer, Ferguson; Fabbian, Ndoye, Saelemaekers; Van Hooijdonk.

In panchina: Moro, Freuler, Zirkzee, Lykogiannis, Bagnolini, Beukema, Ravaglia, Urbanski.

Allenatore: Thiago Motta