Inter-Roma Primavera, 1-1 al 45′: Berenbruch la pareggia nel finale

Si chiude con il risultato di 1-1 il primo tempo andato in scena al Konami Youth Development Centre tra Inter Primavera e Roma. I nerazzurri di Christian Chivu riagguantano il pari solo nel finale grazie a un’azione di squadra terminata con il tap-in vincente di Berenbruch.

PARI – Parte subito forte la Roma Primavera (clicca qui per il live match) che gestisce il match sin dalla prima palla toccata. Dopo qualche minuto di studio, al 9’ arriva il vantaggio degli ospiti con un destro da fuori di Pagano. Il 10 della Roma, sfrutta un buco nella difesa dell’Inter Primavera e rifila un diagonale col destro ai danni di Calligaris che la sfiora soltanto. I giallorossi, dopo una partita comandata fin dall’inizio riescono finalmente a sbloccarla. Al 12’ ci prova l’Inter con un tiro dalla sinistra Zuberek che viene murato in angolo da Marin. Incassato il gol, l’Inter di Chivu continua il pressing alto per provare a mettere in difficoltà la Roma ma gli ospiti rispondo bene in difesa garantendo una certa tranquillità all’estremo difensore giallorossi. Alla mezz’ora trema di nuovo l’Inter con Vetkal che colpisce il palo: il legno colpito illude la Roma e salva l’Inter dal raddoppio giallorosso. Al 33′ si scaldano gli animi con Keramitsis che in area di rigore tocca la palla con la mano ma l’arbitro fa continuare. Al 40′ arriva il pareggio di Berenbruch. L’Inter non demorde e nel finale di primo tempo la pareggia: dopo un batti e ribatti in area di rigore, Aidoo appoggia per Berenbruch che da due passi non sbaglia il tap-in vincente.