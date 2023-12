Napoli-Inter, Mazzarri cambia il terzino. Due dubbi: la probabile formazione

È il giorno di Napoli-Inter, si gioca questa sera alle 20:45. Il ritorno di Walter Mazzarri allo Stadio Maradona, ma anche da avversario dei nerazzurri. Problema sulla corsia di sinistra, il tecnico toscano sarà costretto a riadattare qualcuno in quel ruolo. Un altro dubbio, però, riguarda anche il centrocampo. Di seguito la probabile formazione degli azzurri.

PROBABILE FORMAZIONE – Manca sempre meno a Napoli-Inter, match importantissimo ai fini della classifica, il secondo scontro diretti per i nerazzurri dopo la Juventus. Walter Mazzarri dovrà fare a meno di qualche giocatore, in particolare sulla corsia di sinistra. Agli infortunati Mario Rui e Olivera si è infatti aggiunto anche Zanoli. Il ballottaggio in quel ruolo è tra Juan Jesus e Natan, chiaramente adattati, con il secondo leggermente in vantaggio sull’ex Inter. Se dovesse giocare Natan, allora sarà Ostigard a prendere il ruolo di difensore centrale in coppia con Rrahmani. Mentre se la scelta dovesse ricadere su Juan Jesus, allora sarà Natan a giocare in coppia con Rrahmani. Il secondo dubbio riguarda il centrocampo, dato che Piotr Zielinski non ha ancora smaltito del tutto i postumi della sfida contro il Real Madrid. Se non dovesse farcela, la scelta ricadrà su Elmas. In attacco torna titolare anche Victor Osimhen.

Di seguito la probabile formazione del Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.