Napoli-Inter, Dumfries torna in campo dal 1′? La probabile formazione

Simone Inzaghi dovrebbe effettuare diversi cambi nella formazione in campo dal 1′ per Napoli-Inter rispetto al match in casa del Benfica disputato mercoledì scorso.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di Sky Sport, ancora allenamento a parte per Alessandro Bastoni. Il difensore non sarà così convocato da Simone Inzaghi per Napoli-Inter. Torna invece in campo dal 1′ allo stadio Diego Armando Maradona questa sera Denzel Dumfries, con Matteo Darmian spostato in difesa. A centrocampo Hakan Calhanoglu regista con ai propri lati Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan. In attacco Lautaro Martinez e Marcus Thuram dopo aver riposato nel match di Champions League in casa del Benfica.

INTER (3-5-2), probabile formazione: Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Fonte: Sport.Sky.it