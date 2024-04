La Lazio alza la testa dopo il KO nel Derby: Salernitana schiantata!

Vince 4-1 la Lazio contro la Salernitana all’Olimpico. Grande protagonista Felipe Anderson. Reazione biancoceleste dopo il KO nel derby con la Roma.

VITTORIA NETTA − All’Olimpico, va in scena Lazio-Salernitana, anticipo della trentaduesima giornata di campionato. I biancocelesti, contestati dal proprio pubblico, vanno a caccia del riscatto dopo la cocente sconfitta nel derby di Roma contro i cugini giallorossi. I campani, invece, aspettano soltanto la matematica retrocessione. Pronti-via e dopo sette minuti, la Lazio si porta in vantaggio con Felipe Anderson. L’avvio della squadra di Tudor è aggressivo, tant’è che al 13′ è già 2-0 per i biancocelesti: bravissimo l’ex Inter Matias Vecino a battere Costil. Match molto acceso nei primi minuti, con la Salernitana che al 16′ trova il gol del 2-1 con Tchaouna, dopo bell’azione di Bradaric sulla sinistra. Ma a dieci dalla fine del primo tempo, riecco l’acuto laziale con un Felipe Anderson in grande serata. Nella ripresa, non cala il forcing dei padroni di casa: al 50′, Felipe Anderson sfiora la tripletta, mentre nove minuti più tardi Costil si supera su Luis Alberto. All’87’ arriva il meritato 4-1 della Lazio con Isaksen. Terzo centro in campionato per lui. La Lazio vince e sale a quota 49 punti in classifica, a meno sei dalla Roma quinta (una gara in meno contro l’Udinese).