Juventus-Verona, Allegri cambia a sinistra in vista dell’Inter − TS

Dopo la pausa delle nazionali è finalmente ora di tornare a pensare al campionato e al finale di stagione. Il 4 Aprile a Torino in particolare si svolgerà il primo atto della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Come riportato da Tuttosport, Allegri è pronto a preservare un calciatore sulla fascia sinistra nel match di sabato contro il Verona in previsione della gara con i nerazzurri.

COPPA NEL MIRINO − La pausa delle nazionali della Juventus si era aperta con la paura di un grave infortunio per il serbo Filip Kostic. L’esterno bianconero aveva accusato un’infiammazione al tendine d’Achille nelle gare di qualificazione a Euro 2024, ma il problema sembra già essere stato smaltito. Allegri però non vuole correre rischi e nella gara di sabato contro il Verona è pronto a concedergli un po’ di riposo. Come riporta Tuttosport, il tecnico toscano vorrebbe preservarlo in vista della gara d’andata di Coppa Italia del 4 Aprile contro l’Inter. Per questo motivo contro i veneti potrebbe trovare spazio il giovane Samuel Iling Junior. Per i bianconeri ci sono però ancora tante le assenze che potrebbero pesare in ottica Inter. Milik e Alex Sandro non sono ancora al meglio per poter partire dall’inizio, a differenza di Miretti che invece potrebbe riprendersi una maglia da titolare. Chi difficilmente sarà della partita è Federico Chiesa, che però in questi giorni ha ripreso a lavorare in gruppo. Ancora fuori invece Bonucci e Pogba.

Fonte: Tuttosport – Sergio Baldini