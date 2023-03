Inter, ultimatum su Bastoni: vietato sbagliare, futuro al centro!

L’Inter e Alessandro Bastoni stanno discutendo il rinnovo di contratto del difensore. Il club dovrà evitare lo stesso esito del rapporto con Skriniar.

TRATTATIVA VIVA – In casa Inter è tempo di rinnovi. Mancano pochi dettagli per quello di Hakan Calhanoglu, e lo stesso vale per Stefan de Vrij e Edin Dzeko. E ora è il turno di Alessandro Bastoni. Il cui contratto da 2,8 milioni (più bonus) a stagione scadrà il 30 giugno 2024. Da parte del difensore c’è la volontà massima di diventare un pilastro dei nerazzurri. E lo conferma anche l’agente Tullio Tinti dopo il primo colloquio con la dirigenza. Tuttavia la trattativa sembra meno facile del previsto, secondo alcune fonti.

PARTI IN GIOCO – Partiamo dalla base più importante. Bastoni vuole rimanere all’Inter, e lo ribadisce da tempo. Al tempo stesso, ritiene di meritare il giusto riconoscimento del suo status in rosa. Che è quello di un giocatore fondamentale nello scacchiere nerazzurro. E quindi ritiene di meritare un contratto all’altezza di quello di altri pilastri dell’Inter. Come Lautaro Martinez e Nicolò Barella, per esempio. Pertanto, il nodo della trattativa ruota attorno l’ingaggio. Sembrerebbe che il difensore classe 1999 pretenda 7 milioni di euro, a fronte dei 3,5 (bonus compresi) attuali. Le cifre tuttavia contano fino a un certo punto.

FOCUS TOTALE – Con Bastoni l’Inter non può semplicemente permettersi un esito come quello di Milan Skriniar. Il numero 95 ha 24 anni e si è imposto come uno dei migliori difensori in Serie A. Oltre che componente fondamentale del gioco nerazzurro. Pertanto ha tutte le carte in regola per chiedere un adeguamento della sua posizione. Che l’Inter non deve vivere come un ricatto, perché la situazione finanziaria impone oculatezza. Ma per mantenere la rosa competitiva non si possono svendere i pezzi pregiati. Bastoni rappresenta il presente e il futuro dell’Inter, e come tale va trattato. Specie dopo che vengono riconosciuti due rinnovi onerosi come quelli di de Vrij e Dzeko. Rinnovare due over30 non più titolari inamovibili e cedere un under25 nel pieno dello splendore sarebbe un autogol clamoroso. Oltre che una dichiarazione implicita di assenza totale di lungimiranza. Con Bastoni è semplicemente vietato sbagliare.