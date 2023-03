Juventus in ansia per Chiesa! Non l’unico a preoccupare – TS

La Juventus, nella serata di ieri, ha battuto per 1-0 il Friburgo. Ma la serata ha riservato due note meno liete per i bianconeri: secondo Tuttosport preoccupano le condizioni di Chiesa, infortunatosi nel corso del match

CONDIZIONI – La Juventus ha battuto il Friburgo nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League. Una serata lieta per la squadra bianconera che però deve fare i conti con due infortuni: Federico Chiesa ha accusato problemi al ginocchio nel corso della gara: le condizioni dell’esterno della Juventus, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, tengono in ansia il club. A preoccupare, seppur meno rispetto alle condizioni dell’ex Fiorentina, ci sono anche le condizioni di Di Maria: il “Fideo” è stato ripetutamente massaggiato agli adduttori nel finale di gara, complice un affaticamento. Per l’argentino sembra tutto frutto della stanchezza, ma le condizioni di entrambe verranno valutate nelle prossime ore. I bianconeri sfideranno domenica la Sampdoria, prima del ritorno contro il Friburgo e del match contro l’Inter.

Fonte: Tuttosport – Paolo Pirisi