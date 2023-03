Campionato Primavera 1, 23ª giornata: partite in diretta TV e streaming Sportitalia

Questo pomeriggio si giocano due anticipi della ventitreesima giornata del Campionato Primavera 1, che terminerà lunedì con tre partite in programma. Per l’Inter di Chivu l’impegno sarà domani, in trasferta sul campo dell’Atalanta.

Milan-Bologna venerdì 10 marzo ore 16 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Juventus-Torino venerdì 10 marzo ore 18 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Napoli-Cagliari sabato 11 marzo ore 11 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Frosinone-Sampdoria sabato 11 marzo ore 12 – diretta TV Solocalcio (58 tivùsat, streaming su app Sportitalia)

Atalanta-Inter sabato 11 marzo ore 13 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Lecce-Udinese domenica 12 marzo ore 10.30 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Roma-Empoli lunedì 13 marzo ore 14 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Verona-Fiorentina lunedì 13 marzo ore 16 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Sassuolo-Cesena lunedì 13 marzo ore 18 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CLASSIFICA

Lecce 43

Roma 40

Juventus 39

Fiorentina 39

Frosinone 39

Torino 38

Bologna 37

Sassuolo 35

Empoli 33

Inter 32

Sampdoria 28

Cagliari 28

Verona 25

Milan 24

Atalanta 21

Napoli 21

Udinese 15

Cesena 6