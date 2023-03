Juventus, Allegri a lavoro per riavere Chiesa contro l’Inter − Sky

La Juventus affronterà, domani sera, il Verona in Serie A ma la mente è già proiettata sulla gara di andata della semifinale di Coppa Italia da giocare contro l’Inter. Le ultime da Sky Sport, soprattutto in merito alle condizioni di Federico Chiesa e al rientro di Angel Di Maria (vedi articolo).

COPPA ITALIA − Giovanni Guardalà ha parlato a Sky Sport, nel corso del programma “Campo Aperto”, della Juventus e dei ragionamenti che Massimiliano Allegri sta compiendo pensando soprattutto alla gara di Coppa Italia da giocare contro l’Inter: «Federico Chiesa ha ancora fastidio ai tendini del ginocchio ma la Juventus lavora per riaverlo martedì in Coppa Italia contro l’Inter. Filip Kostic sta bene, l’allarme è rientrato dopo quanto avvenuto con la nazionale e sarà a disposizione di Allegri per fare la differenza con la Juventus. Angel Di Maria va in panchina contro il Verona ed è a disposizione ma c’è da considerare sempre il grande appuntamento con l’Inter».