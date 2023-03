La Juventus recupera Milik. Di Maria torna e punta all’Inter − Sky

La Juventus scenderà in campo, per la 28a giornata di Serie A, contro il Verona e poi se la vedrà con l’Inter in semifinale di Coppa Italia: il punto della situazione da Sky Sport, specialmente sul reparto offensivo con Milik e Di Maria.

RECUPERI − Come reso noto dal giornalista Paolo Aghemo, a Sky Sport nel corso del programma “Campo Aperto”, la Juventus recupera i suoi attaccanti. In vista del Verona in Serie A e dell’Inter per l’andata di semifinale di Coppa Italia, queste le novità: «La Juventus con il Verona avrà a disposizione tutti gli attaccanti a disposizione. Arkadiusz Milik è a disposizione dopo due mesi, si è allenato in gruppo e anche oggi è andato molto bene. È assolutamente guarito. C’è Moise Kean e c’è Dusan Vlahovic. Domani torna Angel Di Maria dall’Argentina e visto che si giocherà ogni tre giorni, e che punta ad esserci contro l’Inter in Coppa Italia, è probabile che lo conserverà in qualche modo».