Juan Jesus, in Napoli-Atalanta rinuncia a un’iniziativa post Acerbi

Una delle iniziative pensate per Napoli-Atalanta nei confronti di Juan Jesus, dopo quanto accaduto con Francesco Acerbi, non avrà luogo: niente fascia di capitano, infatti, per il difensore.

INIZIATIVA EVITATA – Una delle iniziative pensate per Napoli-Atalanta era concedere la fascia di capitano a Juan Jesus dopo la vicenda con Francesco Acerbi, che continua a far discutere. Un’iniziativa che, però, non avrà luogo. Secondo quanto si apprende dalle formazioni uffficiali, infatti, il capitano sarà regolarmente Giovanni Di Lorenzo.