Juan Jesus: «Giocato a Inter, Roma e Napoli, sempre pronto! Io corretto»

Juan Jesus era uno degli ex di Roma-Napoli, finita 0-1 con gol di Osimhen (vedi articolo). A DAZN il difensore brasiliano, ora in azzurro, ricorda anche il suo passato all’Inter nel segnalare quanto fatto in carriera.

SEMPRE PRONTO – Juan Jesus ribadisce il suo ruolo: «In tutte le squadre dove ho giocato, Inter, Roma e adesso Napoli, ho sempre fatto in modo di farmi trovare pronto. Sono un professionista, difendo sempre i miei compagni. Dovunque ho giocato sono sempre stato corretto, al Napoli è uguale: riserva o titolare non cambia, per due, dieci o quarantacinque minuti faccio il meglio per la mia squadra».

DA TITOLO? – Juan Jesus si sofferma sulle possibilità del Napoli di vincere la Serie A: «Dobbiamo continuare, siamo soltanto a ottobre. Abbiamo ancora tante partite da fare, dobbiamo sicuramente continuare così perché stiamo facendo bene. Ci sono squadre forti: l’Inter, il Milan, l’Atalanta. Prima pensiamo a noi, adesso il destino dipende solo da noi e dobbiamo fare la nostra partita affrontandola nel modo giusto. Dobbiamo continuare su questa strada».