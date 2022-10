Spalletti: «Rosa Napoli più completa? Vi faccio vedere Inter, Milan e Roma»

Spalletti continua a provare a mantenere un profilo basso, nonostante stasera contro la Roma il Napoli abbia vinto l’undicesima partita consecutiva fra Serie A e Champions League (vedi articolo). A Sunday Night Square su DAZN l’allenatore dei partenopei fa un confronto con i rivali odierni, Inter e Napoli.

IL CONFRONTO – A Luciano Spalletti si chiede se il Napoli abbia una rosa più completa dall’anno scorso. Lui nega: «Noi abbiamo ancora dei ruoli dove non abbiamo il doppio. La rosa è grossomodo numericamente quella dell’anno scorso. Tutte le rose sono così quest’anno: quando fate differenze, se volete, si piglia in mano la rosa del Milan, dell’Inter, del Napoli e della Roma e io vi faccio vedere che hanno tutti una rosa di ventitré-ventiquattro calciatori dove ci si può attingere. Poi è chiaro, se si vince la partita la rosa è più completa, però stasera in mezzo al campo avevamo bisogno di un po’ più fisico contro Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Mady Camara e Nemanja Matic. Ho una squadra forte, che vuole tenere la palla in terra, e forse per bravura della Roma abbiamo perso delle palle che di solito non perdiamo».