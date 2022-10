Il Napoli sbanca l’Olimpico: Roma battuta. Osimhen fa volare la capolista

Termina 0-1 all’Olimpico Roma-Napoli. Azzurri corsari grazie alla rete a dieci dalla fine di Victor Osimhen. Gli azzurri volano in graduatoria, sempre più primi

IL NAPOLI VOLA − Roma-Napoli è il big-match dell’undicesima giornata di Serie A. Olimpico esaurito per l’arrivo della capolista. Il canovaccio della gara è uno: gli azzurri fanno la partita con la squadra di Mourinho a giocare di ripartenza con la velocità di Zaniolo e la fisicità di Abraham. Il primo squillo è di Zielinski che liberato bene da Osimhen scarica in porta trovando la facile parata di Rui Patricio. Il Napoli non rischia praticamente nulla nel primo tempo ma al contempo non riesce a creare granché. Ben contenuto anche il fenomeno Kvaratskhelia. Bene le difese con Smalling e Kim su tutti. Nella ripresa, stesso canovaccio. Tanta intensità in mezzo al campo e poche palle-gol. Al 70′ ci prova Osimhen che liberato a campo aperto calcia largo alle spalle di Rui Patricio. L’occasione del nigeriano è soltanto il preludio di ciò che accadrà dieci minuti più tardi. Politano suggerisce ancora per Osimhen che si beve Smalling e col destro trova una conclusione precisa e potente. Uno a zero Napoli. Nel finale, ottima gestione degli azzurri che non rischiano praticamente nulla.