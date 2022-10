Gasperini: «Gosens? Non lo rivoglio, sta bene all’Inter! Ora ha continuità»

Gasperini, in conferenza stampa nel post Atalanta-Lazio (vedi report), si è espresso anche sull’ex Robin Gosens, oggi all’Inter. Il tecnico spegne ipotetiche voci di mercato mandando un messaggio di speranza nei suoi confronti

GOSENS − Gian Piero Gasperini risponde ad una domanda sul laterale ex Atalanta: «No sta bene con la maglia dell’Inter, adesso sta giocando con continuità. Speriamo possa raccogliere tutte le soddisfazione che non è riuscito ad ottenere in questi mesi». Il tecnico orobico spegne qualsiasi invito su un possibile ritorno del tedesco in quel di Bergamo.