VIDEO − Sassuolo-Inter Women 1-1: gol e highlights (Serie A Femminile)

Sassuolo-Inter Women 1-1. Le nerazzurre hanno trovato un pareggio oggi a Reggio Emilia pareggiando in extremis il gol di Tomaselli grazie alla sesta rete in campionato di Chawinga (vedi tabellino). Prestazione ricca di sfortuna per le ragazze di Guarino che hanno colpito addirittura tre legni (vedi pagelle). Di seguito gol e highlights della gara di Serie A Femminile

PAREGGIO E SFORTUNA − Pari quasi amaro per l’Inter Women contro il Sassuolo. Nonostante il pareggio raggiunto allo scadere, le nerazzurre hanno dovuto fare i conti con tanta sfortuna. Tre traverse colpite, una al primo tempo da van der Gragt e due nella ripresa da Ajara. Accade tutto nel secondo tempo al ‘Ricci’: apre i giochi Tomaselli e pareggia i conti Chawinga. Di seguito gol e highlights della gara di Serie A Femminile.

L’Inter rimane imbattuta ma perde la testa della classifica a discapito della Roma. Prossima giornata, scontro diretto a Milano fra le nerazzurre e la squadra giallorossa.