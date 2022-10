Xavi insiste: «Contro l’Inter dovevamo vincere! Il tracollo è un altro»

A Xavi non è ancora passata per le due partite di Champions League contro l’Inter. Nella conferenza stampa post partita del 4-0 all’Athletic Club (vedi articolo), il tecnico dei catalani rigetta la definizione di prestazione negativa.

“GIOCATO BENE” – Xavi esclude che il Barcellona abbia fatto male come prestazioni recenti: «Voi analizzate in funzione del risultato, io non ho visto un tracollo contro l’Inter. Lì non abbiamo giocato male, al Bernabéu non siamo stati al nostro livello ma abbiamo avuto le nostre occasioni. Se analizziamo dal punto di vista del risultato sì è stato un tracollo, ma per il resto contro l’Inter dovevamo vincere per quanto fatto. Anche col Bayern Monaco e il Celta. Poi non abbiamo ottenuto nulla, ma dobbiamo analizzare il “come” perché è quello che ci interessa. A partire dal “come” oggi arriva il 3-0 a fine primo tempo, perché sono uscite le cose perfette. Il tracollo è al Bernabéu, dove non siamo stati al nostro livello, ma contro l’Inter dovevamo vincere perché abbiamo fatto bene».