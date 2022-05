Jacobelli: «Inter, stagione da applausi! Mercato? Convinto di una cosa»

L’Inter ha chiuso la sua stagione senza lo Scudetto ma con due trofei nazionali. Ieri è peraltro avvenuto il meeting tra dirigenza e Inzaghi per programmare la prossima annata. Il pensiero di Xavier Jacobelli a Tmw radio

PIANIFICAZIONE − Jacobelli sicuro che l’Inter si rafforzerà in vista della prossima stagione: «Strategia Inter? C’è una base di partenza da sottolineare, la stagione dei nerazzurri è stata positiva nonostante il titolo non vinto. Ha vinto due trofei a spese della Juventus, è arrivata fino agli ottavi di Champions League dopo tanti anni. Quindi merita solo applausi così come merita applausi Inzaghi. L’Inter deve tenere ben presente il bilancio ma resterà competitiva e anzi si rafforzerà. Il mantenimento di Lautaro Martinez e l’arrivo probabile di Dybala sarà importante da questo punto di vista. Qualche big potrebbe saltare e bisogna anche ridurre il monte ingaggi ma sono sicuro che l’Inter ripartirà competitiva ai nastri di partenza della prossima annata».