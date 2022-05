Caicedo ennesimo buco nel bilancio dell’Inter: ecco il suo costo al… minuto!

Caicedo è un calciatore ecuadoriano, attaccante dell’Inter, in prestito dal Genoa. La definizione è gentilmente offerta da una celebre enciclopedia online ma per entrare nei dettagli vale la pena ricordare l’ultimo investimento nerazzurro nel mercato invernale di… “riparazione”

FLOP INVERNALE – Tra qualche anno qualcuno si chiederà chi era il numero 88 nella stagione in cui l’Inter indossava la maglia scudettata. E vinceva sia la Supercoppa Italiana a Milano sia la Coppa Italia a Roma. Tra qualche anno qualcuno se lo chiederà, per curiosità. E non tutti sapranno rispondere. Perché l’avventura di Felipe Caicedo in maglia nerazzurra non è facile da spiegare. Con appena 31 minuti spalmati in tre partite di Serie A – contro Genoa (0-0), Fiorentina (1-1) e nell’ultima in casa contro la Sampdoria (3-0) – si chiude la sua esperienza nerazzurra. E sono 31 anziché 20 solo grazie a 10′ di recupero, in cui comunque non è riuscito a sbloccare le due partite in parità. Con una media di oltre 10′ ad apparizione, 0 gol e altrettanti assist, si può parlare di investimento flop: 800.000 euro netti di ingaggio (1.480 milioni lordi, ndr) per meno di quattro mesi da fantasma. Anche perché ogni minuto giocato da Caicedo con la maglia dell’Inter costa alla società quasi 48.000 euro! Oltre 493.000 euro a partita. Cifre da confermare in attesa della pubblicazione del bilancio, in chiusura il 30 giugno 2022. Giorno in cui terminerà il prestito e Caicedo farà ritorno – ma solo di passaggio – al Genoa, appena retrocesso in Serie B. Ed è impensabile che l’Inter possa acquistarlo a titolo definitivo, con buona pace di Simone Inzaghi, che a Milano gli ha dato meno fiducia del previsto. In periodi difficili di mercato auto-finanziato (vedi editoriale), le operazioni come Caicedo-Inter sono proprio quelle da evitare sempre. A priori.