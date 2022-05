Bastoni, il sacrificato dell’Inter per fare cassa? Tre big inglesi su di lui − SM

Bastoni può essere l’indiziato numero uno per lasciare l’Inter quest’estate. Il club nerazzurro, dopo la riunione di ieri, ha l’obiettivo di rinforzare la rosa ma serve anche un attivo di 60-70 milioni di euro

SACRIFICABILE − La strategia dell’Inter è quella di costruire una squadra competitiva ma con un occhio attento verso il bilancio. Questo il diktat promosso nella giornata di ieri dopo il summit pomeridiano in sede. Secondo i colleghi di Sport Mediaset, Alessandro Bastoni potrebbe essere l’indiziato principale per raccogliere i 60-70 milioni di utile richiesti dal presidente Steven Zhang (vedi dichiarazioni). Il difensore è ricercato soprattutto dalla Premier League con tre squadre interessate: il Tottenham di Antonio Conte e le due di Manchester. A meno di 60 milioni però l’Inter non è disposta a trattare.