Jacobelli: «Inter, mercato Marotta intelligente. Colpo Lukaku un capolavoro!»

Xavier Jacobelli, ex Direttore di Tuttosport, dagli studi di Sportitalia si è complimentato con la campagna acquisti dell’Inter e si pone una domanda riguardo la difesa della Juventus.

MERCATO SAGACE – Jacobelli elogia il mercato dell’Inter e pone una domanda riguardo la difesa della Juventus: «La campagna di mercato di Marotta è molto sagace e questo si è visto oggi in campo. Una campagna che tiene d’occhio il bilancio ma che non rinuncia a migliorare la formazione di Simone Inzaghi. Il capolavoro rappresenta il ritorno di Romelu Lukaku. Anche se sarà interessante capire se partendo Milan Skriniar sarà proprio Bremer il sostituto. Al centro di questo giro di difensori centrali c’è da capire chi prenderà la Juventus al posto di de Ligt perché Koulibaly era nei piani e invece andrà al Chelsea, Bremer andrà al posto di Skriniar, e allora mi chiedo chi andrà in bianconero».