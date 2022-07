Skriniar, ieri face to face con il Psg. E l’Inter gli ha detto una cosa – CdS

L’Inter ieri ha vinto 4-1 la sua prima amichevole ufficiale della stagione contro il Lugano. Non c’era Milan Skriniar con il difensore che ieri a Milano ha avuto un incontro importante.

FUTURO – L’Inter ieri, nella vittoria della Lugano Supercup per 4-1 contro i padroni di casa svizzeri, non aveva molti titolari tra cui anche Milan Skriniar. Il difensore slovacco infatti, come spiega bene anche il Corriere dello sport, è tornato solo domenica ad allenarsi e sta recuperando anche dall’infortunio accusato in Nazionale. Questo ha fatto sì che Skriniar rimanesse a Milano e ieri, in un hotel in piazzale della Repubblica, c’è stato un incontro importante con gli intermediari del Psg in Italia per capire il punto della situazione e della trattativa. Un punto che lo stesso Skriniar aveva fatto già prima con Ausilio che ha ribadito come non sia stata l’Inter a metterlo in vendita ma bensì il Psg a presentarsi con i soldi. Al momento niente accordo e nessun rilancio con Skriniar che attende.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno