Skriniar-Psg, fase di stallo totale! Cosa sta succedendo con l’Inter? – CdS

L’Inter ha vinto ieri 4-1 la prima amichevole stagionale ufficiale contro il Lugano. Un bel poker dove non però non ha partecipato Milan Skriniar, ancora infortunato. Ecco il punto sulla trattativa con il Psg.

PUNTO – Milan Skriniar al Psg…tutto fermo! Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport infatti, il giocatore slovacco vede la trattativa tra Inter e club parigino in una fase di stallo. Come mai? Semplicemente venerdì scorso c’è stato un incontro che ha permesso ai nerazzurri di mettere in chiaro due cose: ok abbassare le pretese (da 80 milioni a 70 milioni), ma sotto tale cifra non scenderanno. Dunque la trattativa vive una fase di stallo perché entrambe le squadre vorrebbero forzare un po’ la mano all’altra, una sorta di tira e molla per vedere chi cede prima. Difficile che il Psg a questo punto si tiri fuori visto che Skriniar è l’uomo identificato per rinforzare la difesa, ma dall’altra parte serve tirare fuori tutti i quattrini che l’Inter chiede. Anche perché, i nerazzurri, vorrebbero tutt’altro che privarsi di un uomo come lui.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno