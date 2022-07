Skriniar, l’accordo per l’ingaggio con il Psg c’è già. Le cifre monstre – CdS

L’Inter rischia seriamente di perdere, in questo calciomercato, Milan Skriniar. Il difensore slovacco piace eccome al Psg con la trattativa che però sembra in fase di stallo. L’unica cosa certa è l’ingaggio che percepirebbe.

ACCORDO – Se il Psg e l’Inter al momento si trovano a una sorta di punto “morto” della trattativa (vedi articolo), così non si può dire dell’accordo già raggiunto da tempo tra parigini e Skriniar. Secondo quanto racconta il Corriere dello Sport infatti, il difensore slovacco ha già l’intesa per andare a guadagnare una cifra pari a più del doppio di quanto l’Inter gli garantirebbe con il rinnovo di contratto: quasi 10 milioni di euro a stagione. I nerazzurri sanno di non poter contare su queste cifre e anzi, la base di rinnovo di contratto è molto più bassa. Certo è che, senza il rilancio giusto, la trattativa potrebbe saltare.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno