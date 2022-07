Pecci: «Se Lautaro Martinez impara a non buttarsi diventa eccezionale!»

Pecci sostiene che Lautaro Martinez debba e possa migliorare ancora in un fondamentale: evitare di cadere con troppa facilità. L’ex centrocampista ne ha parlato brevemente nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

COME CRESCERE – Eraldo Pecci vede nel numero 10 dell’Inter, ieri autore di una doppietta a Lugano (vedi highlights), ancora margini di crescita. Soprattutto in una particolarità che non gli piace: «Se Lautaro Martinez impara a fare il toro, cioè a non buttarsi e a essere meno furbo, diventa un giocatore eccezionale. Solo che lui non migliora quanto potrebbe perché, quando c’è una minima occasione, cerca di fregare l’arbitro».