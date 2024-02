Jacobelli: «Inter, gioco spettacolare! Richiama quello di una squadra»

L’Inter di Inzaghi sta dominando il campionato con un gioco spettacolare e statistiche a tratti impressionanti. Jacobelli su Sky Sport sottolinea proprio il livello raggiunto dalla squadra nerazzurra, individuando un momento preciso come quello della svolta definitiva

IMPRESSIONANTI – L’Inter di Simone Inzaghi sta proponendo un gioco bello, divertente ed efficace. Dunque la domanda sorge spontanea: i tifosi nerazzurri hanno mai visto giocare la loro squadra così bene? Risponde Xavier Jacobelli: «Io credo che la risposta sia no, perlomeno in relazione a questo secolo senza andare troppo indietro nel tempo. Si rimarca il dato dei soli 38 minuti in svantaggio nell’arco del campionato, ma anche gli altri dati sono impressionati: miglior attacco e miglior difesa del torneo, la capacità di sfruttare le gesta di Lautaro Martinez che sta vivendo la sua età dell’oro».

IL MOMENTO DELLA SVOLTA – Jacobelli individua il momento della svolta: «Secondo me a Istanbul l’Inter ha cambiato marcia dando una sterzata alla sua recente storia perché ha acquisito forza anche a livello internazionale. E ne ha dato prova anche quest’anno in Europa, sia nella fase a gironi che nella sfida di andata contro l’Atletico Madrid. Nessuno vuole sottacere le difficoltà della sfida di ritorno, ma è il livello spettacolare del gioco che impressiona tutti. Per certi versi richiama il grande Napoli di Spalletti della scorsa stagione».