Inter, altro grande successo sugli spalti: risultato raggiunto!

La passione dei tifosi dell’Inter continua a mostrarsi accesissima. Come comunicato sul sito ufficiale del club, infatti, sono stati venduti tutti gli abbonamenti per la prossima stagione.

SOLD-OUT – I tifosi dell’Inter si confermano ancora una volta tra i migliori in Italia. Come comunicato dal club, infatti, sono stati già venduti tutti gli abbonamenti per la stagione 2022-2023 raggiungendo così il tetto fissato dalla società. Alla luce della richiesta – si legge sul sito ufficiale del club – è già stata aperta la lista d’attesa per la stagione seguente, ovvero quella 2023-2024. Questa si rivolge ai tifosi non abbonati che vogliono assicurarsi un posto in prima fila per l’acquisto degli abbonamenti. L’iscrizione è aperta sul sito inter.it/abbonamenti e resterà disponibile fino alla mezzanotte di domenica 31 luglio.

Fonte – Inter.it