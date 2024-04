L’Inter sogna in grande: spuntano nuovi record nel mirino! – CdS

L’Inter guarda anche oltre la seconda stella. I nerazzurri hanno la possibilità di godersi il ventesimo scudetto e allo stesso tempo spingersi oltre i record, scrive il Corriere dello Sport.

RECORD – L’Inter di Simone Inzaghi si avvicina sempre più a un altro record. I nerazzurri, dopo un girone di andata praticamente perfetto, rischiano di fare ancora meglio in questo di ritorno. Fino a oggi, Lautaro Martinez e compagni – scrive il Corriere dello Sport – hanno conseguito la miglior media punti in un singolo girone di ritorno nella storia di un campionato, con la bellezza di 2,83 a partita. Nel 2024 finora c’è stato un percorso netto, con ben 11 vittorie e 1 pareggio in Serie A, escludendo ovviamente Supercoppa Italiana e l’intoppo in Champions League. In questo girone di ritorno, si segnala solo il pareggio col Napoli a San Siro, altrimenti dalla Juventus alla Roma tutti si sono dovuti inchinare.

SOGNO – Nel caso in cui la cavalcata proseguisse dopo l’aritmetica della seconda stella, il primato dei punti in un girone di ritorno verrebbe sfilato proprio alla Juventus che nella stagione 2015/16 era riuscita a collezionarne 52. Il record dista 6 vittorie su 7 partite disponibili, con la conseguenza di dover compiere un ultimo sforzo da qui a fine maggio per centrare l’obiettivo e andare oltre il sogno della seconda stella. Un’idea stuzzicante, con Simone Inzaghi che pare abbia tanta fame. E non è l’unico dei record che l’Inter può raggiungere da qui a fine campionato.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia