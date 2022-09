Inter, si va verso il tutto esaurito a San Siro anche contro Bayern Monaco e Torino – CdS

San Siro con il tutto esaurito non solo per il derby (vedi QUI). Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, incredibile la risposta dei tifosi nerazzurri anche contro Bayern Monaco e Torino.

TUTTO ESAURITO – Ieri è iniziata la vendita per la gara di Champions League contro il Bayern Monaco (vedi articolo) e in una giornata sono stati polverizzati quasi 20.000 biglietti. Scontato contro i tedeschi (tanti arriveranno dalla Germania…) il tutto esaurito e un incasso da brividi. Procedono spedite, però, anche le vendite per Inter-Torino, in programma tra 8 giorni (superata abbondantemente quota 50.000)

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti