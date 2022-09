Milan-Inter, Pioli senza un titolare! Origi recupera: in campo dal 1′? – TS

Milan-Inter è in programma domani alle 18. Pioli recupera Origi in vista del derby ma perde un titolare. Le ultime da Tuttosport

RECUPERO – Milan-Inter si avvicina. Pioli può sorridere: l’acciaccato Origi sarà a disposizione per la stracittadina. Il belga, infatti, si è allenato con il gruppo ed è arruolabile per la sfida all’Inter anche se difficilmente verrà schierato dal 1′. Non sarà della gara Rebic: secondo Tuttosport, il croato continua a lavorare a parte e non sarà a disposizione di Pioli.

Fonte: Tuttosport – Luca Uccello