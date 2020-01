Inter, secca smentita su Antero Henrique in dirigenza. La situazione

L’ex DS del Paris Saint-Germain, Antero Henrique, non subentrerà nell’organico dirigenziale dell’Inter. Lo conferma Claudia Garcia, giornalista portoghese della “Rai”, sul suo profilo Twitter. Qui i dettagli.

NO SECCO – Dopo le voci delle scorse ore (QUI l’articolo), è arrivata una secca mentita sulla presunta trattativa tra l’Inter e l’ex DS del Paris Saint-Germain, Antero Henrique, per un ingresso in società del portoghese. La giornalista della “Rai”, Claudia Garcia ha soffocato le voci di un possibile subentro ai piani alti della dirigenza nerazzurra a mezzo Twitter: “Si parla molto della possibilità che Antero Henrique abbia un ruolo nella dirigenza dell’Inter, ma posso affermare che questo non succederà“. Il club nerazzurro, infatti, sembra intenzionato a mantenere la via della stabilità su questo fronte, optando per un rinnovo di contratto a Piero Ausilio.