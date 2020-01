Inter, per Kumbulla spunta una pretendente inglese! Concorrenza folta

Condividi questo articolo

Secondo quanto riporta il Daily Star, anche il Manchester United sarebbe in corsa per Marash Kumbulla, difensore dell’Hellas Verona sul quale l’Inter pare in attualmente in vantaggio. I dettagli della situazione.

CONCORRENZA – Per Marash Kumbulla inizia ad esserci fila. L’Inter ha avviato da qualche giorno i contatti con l’Hellas Verona per accaparrarsi il difensore albanese con cittadinanza italiana (QUI i dettagli). Nelle ultime ore, stando a quanto riportato dal Daily Star, si sarebbe inserito anche il Manchester United nella corsa al classe 2000. Oltre ai Red Devils, ci sarebbero anche Napoli, Juventus e Red Bull Lipsia, colpite dal rendimento stagionale del ragazzo. I nerazzurri vorrebbero chiudere in fretta per evitare ulteriori inserimenti delle big estere. Il Verona ha tutto l’interesse che si scateni un’asta, ma potrebbe scendere a patti con Giuseppe Marotta in cambio delle contropartite giuste.

Fonte: dailystar.co.uk – Mark Taylor