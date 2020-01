Inter, un ex Paris Saint-Germain potrebbe subentrare in dirigenza! Ecco chi

Secondo quanto riportato dal portale francese Le 10 Sport, l’Inter potrebbe inserire a breve un nuovo volto nei suoi quadri dirigenziali. È un ex Paris Saint-Germain, ecco di chi si tratta.

CAMBIAMENTI – Il mercato di gennaio potrebbe portare in dote non soltanto volti nuovi in campo per l’Inter. Secondo quel che riporta Le 10 Sport, in una sua esclusiva, l’ex DS del Paris Saint-Germain Antero Henrique sarebbe in trattativa con l’Inter per subentrare nell’organigramma dirigenziale. Dopo due stagioni al Paris Saint-Germain, Antero Henrique non ha ancora trovato una nuova sistemazione. Il portoghese avrebbe diverse opzioni, in Europa o in Cina (Shanghai SIGPC). Lo scorso marzo, poco prima del ritorno di Zinedine Zidane e consapevole che la sua avventura parigina stava per concludersi, si era persino offerto al Real Madrid, ma senza successo. Al momento la pista più calda sarebbe quella italiana: l’ex direttore sportivo del Paris Saint-Germain sarebbe in trattativa con l’Inter. Le due parti si sono incontrate di recente, ma ci saranno sicuramente sviluppi nelle prossime settimane.

GERARCHIE – Da capire come potrebbe inserirsi l’ex DS dei transalpini, all’interno di una dirigenza che è ad un passo dal rinnovare il contratto di Piero Ausilio (QUI i dettagli) e in cui Giuseppe Marotta ha da tempo preso pieni poteri. Di certo è una situazione da seguire con calma e attenzione. L’Inter, al momento, è alla ricerca di solidità e stabilità, per questo motivo un altro scossone ai piani alti potrebbe avere degli effetti collaterali da non trascurare.

