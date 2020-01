Lotito avverte Inter e Juventus: “Questa Lazio se la gioca con tutti”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato della candidatura della squadra biancoceleste allo scudetto, in antitesi con l’Inter di Antonio Conte e la Juventus di Maurizio Sarri.

SCUDETTO A TRE – La corsa per lo scudetto potrebbe avere un terzo incomodo. Si tratta della Lazio di Simone Inzaghi, che viaggia ad un ritmo sensazionale e minaccia di insinuarsi nella bagarre tra Inter e Juventus. In tal senso, ha detto la sua opinione il presidente Claudio Lotito, ai microfoni di “Sky Sport”: «Scudetto? Non faccio proclami, gli obiettivi si raggiungono. Giochiamo partita dopo partita, ce la giochiamo alla pari. Il campo deciderà che ruolo ricopriremo. Se manteniamo questo spirito di gruppo, di umiltà e di ferocia agonistica continueremo a dare soddisfazione. È la Lazio più convinta che abbia mai avuto».