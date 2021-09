Inter, I M Scudetto: arriva il libro ufficiale sul 19º tricolore dei nerazzurri

L’Inter ha presentato sul proprio sito ufficiale il libro ufficiale sul 19º scudetto, vinto dalla squadra nerazzurra nella stagione 2021/22.

LIBRO – Il libro ufficiale sul 19º scudetto dell’Inter è disponibile da oggi, come spiega il club nerazzurro tramite il proprio sito ufficiale. “I ricordi più belli sono quelli che si stampano nella nostra mente e che quando riaffiorano sono lì, così vividi che sembra di toccarli: ti fanno rivivere quelle emozioni uniche che poi ti porti nel cuore per sempre, con lo stesso trasporto di quando ti hanno conquistato.

Al centro della maglia nerazzurra di questa stagione c’è lo Scudetto. Un tricolore bellissimo, luminoso. Mancava da 11 anni e ora è lì, che campeggia, per ricordare a tutti che l’Inter è Campione d’Italia in carica, per ribadire che la stagione 2020/2021 è stata dominata dai nerazzurri.

I ricordi fanno dilatare il tempo: è vicino o lontano il settembre del 2020, quello arrivato dopo quell’estate stranissima, conclusa con la delusione di Colonia? È vicina o lontana quella notte di Inter-Fiorentina, un migliaio di tifosi a San Siro come non accadeva da tempo, un 4-3 per ricominciare a correre, con ancora più voglia, verso il traguardo tanto agognato?

Sembra ieri. E anche se siamo appena ripartiti, di nuovo, verso un altro entusiasmante viaggio, non possiamo non fissare ogni singolo momento della passata stagione. Se il cuore cataloga automaticamente ogni momento di stupore, di gioia e di rabbia, di entusiasmo, ecco che un libro può rendere immortali tutti i ricordi di una cavalcata che non si può non definire straordinaria.

I M SCUDETTO (Giunti Editore, 208 pp., 25 €) è ora disponibile nelle librerie, sullo Store Ufficiale dell’Inter e sul sito di Giunti Editore. È il volume che non potrà mancare sulle librerie di tutti i tifosi nerazzurri. Perché è il vero e proprio diario di bordo della straordinaria avventura dell’Inter 2020/2021, conclusasi con lo Scudetto numero 19 della storia nerazzurra.

LE 38 PARTITE DELLA SERIE A E I PROFILI DEI PROTAGONISTI

Un libro che è una vera e propria antologia del tricolore. Le foto e i racconti delle 38 partite della Serie A, i profili dei protagonisti del trionfo. E… un’esperienza digitale ad arricchire la classica fruizione del libro: accanto alle schede di ognuno dei Campioni d’Italia è presente un QR Code che permette ai tifosi, inquadrandolo con il proprio smartphone, di essere proiettati sui video che riassumono le giocate più straordinarie e indimenticabili della stagione 2020/2021.

Il modo migliore, più entusiasmante e innovativo per aggiungere alla propria collezione lo scrigno dei ricordi più belli dello Scudetto nerazzurro“.

Fonte: Inter.it