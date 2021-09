Raimondi: «All’Inter, sul mercato voto 6,5. Una media del lavoro fatto»

Claudio Raimondi, su “Sport Mediaset”, ha dato i voti sul mercato delle squadre di Serie A. All’Inter è stato assegnato un 6,5 facendo la media tra cessione pregiate e nuovi arrivati

VOTO − Questo il giudizio di Raimondi sul calciomercato: «All’Inter, voto 6,5. Una media di tutto il lavoro perché cedere due prezzi pregiati come Romelu Lukaku e Achraf Hakimi hanno gettato un po’ nello sconforto i tifosi. Però il lavoro di Beppe Marotta e Piero Ausilio è stato eccellente, riuscendo a prendere giocatori come Edin Dzeko, Joaquin Correa, Denzel Dumfries. Questi non hanno abbassato di tanto il livello della squadra, quindi ottimo lavoro della dirigenza nerazzurra».